Успешным и сильным мужчинам предлагают стать наставниками юношей

фото Максима Шереметьева из ВК

Тюменцам предлагают принять участие в уникальном социальном проекте для детей и родителей "Наставничество". Мальчикам 10-14 лет, оставшиеся без отцовского воспитания, нуждаются в хорошем примере.

Каждый ребенок в течение 7 месяцев будет проводить время с наставником: посещать различные мастер-классы, учиться новому на мастер-классах, обсуждать важные вопросы, ставить задачи и учиться решать их.

Наставниками могут стать мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, добившиеся успехов и реализовавшие себя в различных сферах деятельности. Проект создан для детей, которым нужен пример человека, за которым хочется идти.

Как пишет "Мой портал", проект сопровождает квалифицированный психолог, который поможет ребятам адаптироваться в новой среде и найти общий язык со взрослыми. Специалист проводит тематические и образовательные встречи с мамами ребят, наставниками и самими участниками.

Напомним, что первая волна проекта уже успешно стартовала. Четыре ребенка познакомились со своими наставниками и провели с ними первые встречи: ребята посетили секции, где преподают их наставники. В настоящее время они готовятся к первому совместному спортивному мероприятию.

Подробная информация о проекте доступна в группе.