Знатокам истории Тюмени вручат серебряные ключи

фото:«Тюмень- наш дом»

Более семи тысяч тюменцев приняли участие в онлайн викторине "12 ключей от города", которая проходит в группе "Тюмень- наш дом".

Как показывает статистика, 10 процентов участников дают правильные ответы на вопросы об истории города. Отличники приглашены на второй тур - после небольшого тестирования станет известно, кто получит первый серебряный ключ викторины.

Напомним, что каждую пятницу в группе "Тюмень – наш дом" появляется задание, победитель получает символ знатока истории города, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.