up

3.02.2018 суббота

USD 56,0408

EUR 70,0958

В Тюмени -18..-20 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Жители Тюменского района отметят юбилей муниципалитета на лыжах

12:29 03 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото городского департамента по спорту и молодежной политике

"Лыжня России" пройдет 10 февраля в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". В этом году посвящена 95-летию Тюменского района. 

Планируется, что на старт выйдут около двух тысяч участников из 23 муниципальных образований Тюменского района. 

Победители и призеры (I-III места) на дистанциях 5 и 10 км в возрастных группах – 2000 и моложе (юноши и девушки) и 1999 годов рождения и старше (мужчины и женщины) по итогам соревнований награждаются медалями и дипломами, победители – кубками.Лидеры и призеры в семейных стартах награждаются памятными подарками.

Всем участникам соревнований традиционно вручается стартовый номер и спортивная шапочка с логотипом Всероссийской лыжной гонки "Лыжня России", пишет "АиФ - Западная Сибирь". 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

16:19 Российский обучающий центр для слепоглухих работает в Тюмени
15:23 Известная тюменская поэтесса приглашает талантливых школьников в литературную гостиную
15:21 Луиза Носкова и Галина Куклева вместе с тюменцами поддержали российскую сборную Фото
15:16 На Цветном бульваре тюменцев угощали пельменями "Наш допинг" Фото
14:51 Владимир Чебоксаров: мы будем еще сильнее Фото
14:37 Юных биологов приглашают на олимпиаду "Менделеев"
14:10 Патриотизм и сплоченность привели тюменцев на митинг "Россия в моем сердце" Фото
13:59 "Россия в моем сердце": тюменцы сыграли в онлайн-викторину в реальном времени Фото
13:32 Тюменцы выразили свою гражданскую позицию на митинге "Россия в моем сердце" Фото
13:31 Автоинспекторы и спасатели зовут тюменцев на фестиваль силовых структур
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Тюменский опыт подготовки кадров для промышленности востребован в регионах России

АО "ПРОДО Тюменский бройлер" и правительство Тюменской области развивают сотрудничество

Владимир Якушев: эффективность господдержки промышленности необходимо повышать

Политика

Владимир Путин: промышленный рост нужно стимулировать на региональном уровне

Владимир Путин: экономический рост - ключевое условие повышения качества жизни людей

Кандидаты на низком старте: ЦИК завершает прием подписей за претендентов в президенты

Экономика

В Тюменской области ищут предпринимателей готовых заняться сбором стеклотары

В Голышмановском районе жители ратуют за качество ремонта мостов и плотин

Чтобы бизнес пошел в гору: уральским предпринимателям раздадут бонусы

Общество

Российский обучающий центр для слепоглухих работает в Тюмени

Известная тюменская поэтесса приглашает талантливых школьников в литературную гостиную

Луиза Носкова и Галина Куклева вместе с тюменцами поддержали российскую сборную

Спорт

Спартакиада трудовых коллективов начнется со сдачи норм ГТО

Тюменские футболисты обыграли астраханский "Волгарь"

Тюменская велосипедистка стала дважды бронзовым призером международных соревнований

Происшествия

Предприниматель из Тобольска обманула туристов

В Тюменской области мужчина перевозил пассажиров по тонкому льду Туры

Житель Сладковского района поджег дом с людьми
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+