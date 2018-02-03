Жители Тюменского района отметят юбилей муниципалитета на лыжах

Фото городского департамента по спорту и молодежной политике

"Лыжня России" пройдет 10 февраля в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". В этом году посвящена 95-летию Тюменского района.

Планируется, что на старт выйдут около двух тысяч участников из 23 муниципальных образований Тюменского района.

Победители и призеры (I-III места) на дистанциях 5 и 10 км в возрастных группах – 2000 и моложе (юноши и девушки) и 1999 годов рождения и старше (мужчины и женщины) по итогам соревнований награждаются медалями и дипломами, победители – кубками.Лидеры и призеры в семейных стартах награждаются памятными подарками.

Всем участникам соревнований традиционно вручается стартовый номер и спортивная шапочка с логотипом Всероссийской лыжной гонки "Лыжня России", пишет "АиФ - Западная Сибирь".