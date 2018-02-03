Автоинспекторы и спасатели зовут тюменцев на фестиваль силовых структур

Фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области

Фестиваль на набережной города "Битва на Туре" состоится 23-24 февраля. Сотрудники ГИБДД и других силовых структур приглашают зрителей на "Спецоперацию лед". Тюменцы могут оценить водительское мастерство инспекторов во время гонок по льду.

Участники посоревнуются не только в скорости, но и в умении выполнять различные задания, такие как "полицейский разворот", змейка, парковка в гараж. К участию в соревнованиях заявлено более 12 команд различных подразделений полиции Тюменской области, МЧС и других силовых структур.

Так же на Туре пройдут соревнования представителей трековых гонок, в которых примут участие мастера спорта в двух классах: А-1600 – переднеприводные автомобили ограниченные мощностью 1600 и Д2-2500 класс, в котором соревнуются автомобили марки "Волга". Титулованные представители зимнего дрифта покажут близкий, скоростной, парный дрифт.

Программа приурочена к празднованию Дня Защитников Отечества: гостей ждут тематические интерактивы, мастер-классы и конкурсы по безопасности дорожного

движения, палатка обогрева и горячий чай, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.