up

3.02.2018 суббота

USD 56,0408

EUR 70,0958

В Тюмени -18..-20 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Известная тюменская поэтесса приглашает талантливых школьников в литературную гостиную

15:23 03 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: https://es-eschool.ru/

Юных любителей литературы и писателей приглашает на встречи авторская студия "Верешок" тюменской поэтессы Антонины Марковой. Ближайшая встреча руководителя студии с детьми и подростками состоится в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайской, 14) 4 февраля.

Студия была основана 20 лет назад и, по заверению самой поэтессы, является чуть ли не единственной в Тюмени, где занимаются с талантливо пишущими детьми.

"Наш состав – это юные авторы и любители литературы от 6 до 17 лет. А также наши родители, друзья и поклонники на правах почетных гостей и доброжелательных критиков, - рассказывает Антонина Маркова. – Нам по плечу участие в литературных конкурсах любого формата. Особо любимым для нас является городской конкурс "Гришинские проталины".

Во время встреч дети обсуждают литературу и книги, жанры и особенности поэзии и прозы, а также играют и упражняются в писательском деле.

Талантливые дети, посещающие такие занятия, могут узнать о том, как развить образное мышление и фантазию, самостоятельно выпустить книгу. В гости к ним периодически приходят тюменские писатели. Результаты творчества студии публикуются на страницах литературно-краеведческого альманаха "ЛИК", газеты "Тюмень литературная" и городских периодических изданий, а также в сборнике "Капелька" и персональных книгах воспитанников студии.

Как пишет "Вслух.ру", встречи проходят в первое и третье воскресенье каждого месяца, в 12 часов. Участие бесплатное. Контактные телефоны: 8 (3452) 46-45-79; 8-909-187-43-10. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

16:19 Российский обучающий центр для слепоглухих работает в Тюмени
15:23 Известная тюменская поэтесса приглашает талантливых школьников в литературную гостиную
15:21 Луиза Носкова и Галина Куклева вместе с тюменцами поддержали российскую сборную Фото
15:16 На Цветном бульваре тюменцев угощали пельменями "Наш допинг" Фото
14:51 Владимир Чебоксаров: мы будем еще сильнее Фото
14:37 Юных биологов приглашают на олимпиаду "Менделеев"
14:10 Патриотизм и сплоченность привели тюменцев на митинг "Россия в моем сердце" Фото
13:59 "Россия в моем сердце": тюменцы сыграли в онлайн-викторину в реальном времени Фото
13:32 Тюменцы выразили свою гражданскую позицию на митинге "Россия в моем сердце" Фото
13:31 Автоинспекторы и спасатели зовут тюменцев на фестиваль силовых структур
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Тюменский опыт подготовки кадров для промышленности востребован в регионах России

АО "ПРОДО Тюменский бройлер" и правительство Тюменской области развивают сотрудничество

Владимир Якушев: эффективность господдержки промышленности необходимо повышать

Политика

Владимир Путин: промышленный рост нужно стимулировать на региональном уровне

Владимир Путин: экономический рост - ключевое условие повышения качества жизни людей

Кандидаты на низком старте: ЦИК завершает прием подписей за претендентов в президенты

Экономика

В Тюменской области ищут предпринимателей готовых заняться сбором стеклотары

В Голышмановском районе жители ратуют за качество ремонта мостов и плотин

Чтобы бизнес пошел в гору: уральским предпринимателям раздадут бонусы

Общество

Российский обучающий центр для слепоглухих работает в Тюмени

Известная тюменская поэтесса приглашает талантливых школьников в литературную гостиную

Луиза Носкова и Галина Куклева вместе с тюменцами поддержали российскую сборную

Спорт

Спартакиада трудовых коллективов начнется со сдачи норм ГТО

Тюменские футболисты обыграли астраханский "Волгарь"

Тюменская велосипедистка стала дважды бронзовым призером международных соревнований

Происшествия

Предприниматель из Тобольска обманула туристов

В Тюменской области мужчина перевозил пассажиров по тонкому льду Туры

Житель Сладковского района поджег дом с людьми
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+