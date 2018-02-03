Известная тюменская поэтесса приглашает талантливых школьников в литературную гостиную

фото: https://es-eschool.ru/

Юных любителей литературы и писателей приглашает на встречи авторская студия "Верешок" тюменской поэтессы Антонины Марковой. Ближайшая встреча руководителя студии с детьми и подростками состоится в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайской, 14) 4 февраля.

Студия была основана 20 лет назад и, по заверению самой поэтессы, является чуть ли не единственной в Тюмени, где занимаются с талантливо пишущими детьми.

"Наш состав – это юные авторы и любители литературы от 6 до 17 лет. А также наши родители, друзья и поклонники на правах почетных гостей и доброжелательных критиков, - рассказывает Антонина Маркова. – Нам по плечу участие в литературных конкурсах любого формата. Особо любимым для нас является городской конкурс "Гришинские проталины".

Во время встреч дети обсуждают литературу и книги, жанры и особенности поэзии и прозы, а также играют и упражняются в писательском деле.

Талантливые дети, посещающие такие занятия, могут узнать о том, как развить образное мышление и фантазию, самостоятельно выпустить книгу. В гости к ним периодически приходят тюменские писатели. Результаты творчества студии публикуются на страницах литературно-краеведческого альманаха "ЛИК", газеты "Тюмень литературная" и городских периодических изданий, а также в сборнике "Капелька" и персональных книгах воспитанников студии.

Как пишет "Вслух.ру", встречи проходят в первое и третье воскресенье каждого месяца, в 12 часов. Участие бесплатное. Контактные телефоны: 8 (3452) 46-45-79; 8-909-187-43-10.