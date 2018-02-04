Российский обучающий центр для слепоглухих работает в Тюмени

t-l.ru

В Центре медицинской и социальной реабилитации "Пышма" под Тюменью стартует новая обучающая смена для людей с одновременными нарушениями зрения и слуха, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

С июня 2017 года здесь работает один из нескольких в стране обучающих центров, созданных по инициативе Фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" (г. Москва).

Тюменский регион выбран не случайно, он зарекомендовал себя, как один из самых активных в деле помощи слепоглухим детям и взрослым. В рамках президентского гранта подобные центры созданы и работают также в Москве, Новосибирске и Дагестане.

"Слепоглухота — одна из самых сложных форм инвалидности, когда контакты с внешним миром возможны, главным образом, через тактильные ощущения. Очень важно расширить таким людям доступ в информационное пространство, помочь им "включиться" в общество", - пояснила руководитель-главный врач центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма" Алла Лузина.

Обучение в центре длится 21 день. За это время пациенты учатся работать с брайлевским дисплеем, пользоваться голосовыми приложениями, пакетом Microsoft Office, создавать аккаунты в соцсетях и общаться с их помощью в интернете.

Разработан для них и курс помогающий ориентироваться в пространстве с помощью специальных гаджетов и технических средств.

За полгода работы центра курсовое обучение в "Пышме" прошли уже 15 человек из разных регионов России: Челябинской, Оренбургской, Ивановской, Ижевской, Тюменской области, Пермского края. В 2018 году центр примет порядка 40 человек с одновременным нарушением слуха и зрения.