Тюменцы почтили память Высоцкого музыкальным квартирником

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В мультицентре "Моя территория" прошел первый музыкальный квартирник этого года "Мне есть, что спеть". Всего к акустическому вечеру присоединились 70 любителей музыки. Концерт был посвящен 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.

В начале встречи гости познакомились с творчеством артистов "Искристого Квартирника" и услышали как бардовские произведения, так и кавер-версии из творчества Владимира Семеновича в исполнении музыкантов.

У открытого микрофона мог выступить любой желающий и спеть свое любимое музыкальное произведение под аккомпанемент гитары. Главное правило — исполнение трех песен и передача эстафеты следующему.

Напомним, что в минувшем году прошло 5 музыкальных встреч — весенний концерт "Весна пришла", который состоялся 16 марта. Три осенних квартирника — акустические вечера октября CoverLite 2.0 и "Искристые Набережники", и ноябрьский "Искристый квартирник". А в конце декабря любители авторской музыки собрались на новогодней импровизированной сцене. Всего "домашние" квартирники посетили более 250 слушателей, пишет "Мегатюмень".