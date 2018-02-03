3 февраля - события дня

Фото t-l.ru

В Тюмени в 10 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется выполнение норм ВФСК ГТО в рамках XII Спартакиады трудовых коллективов Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов на Цветном бульваре (со стороны ул. Первомайской) начнется митинг-концерт "Россия в моем сердце".

В Тюмени в ДЮСШ "Водник" начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по киокусинкай.

В Тюмени в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" продолжатся соревнования в рамках первенства УФО по лыжным гонкам.

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся областные соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу "Серебряный мяч".

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдет первенство России по баскетболу среди юниоров 2001 г.р и моложе сезона 2017-2018.

В п. Богандинский в 10 часов в ДЮСШ № 2 начнется финальный этап зимнего фестиваля ГТО Тюменского района.

Этот день в истории:

1862 – родился текстильный фабрикант, меценат Художественного театра Савва Морозов.

1896 – родился академик, советский историк Исаак Минц.

1938 – Гитлер взял на себя командование вооруженными силами Германии.

1972 – начались XI зимние Олимпийские игры в Саппоро.

1994 - Сергей Крикалев стал первым российским космонавтом, отправившимся на орбиту в составе экипажа американского космического челнока "Дискавери".

1998 - на итальянском горнолыжном курорте Кавалезе погибли 20 человек, когда трос поднимавшейся кабины с людьми перерезал низколетящий самолет НАТО.

2003 – в проливе Босфор затонул российский теплоход "Стрелец".