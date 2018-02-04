4 февраля - события дня

Фото t-l.ru

В Тюмени в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" продолжатся соревнования в рамках первенства УФО по лыжным гонкам.

В Тюмени в ДЮСШ "Водник" пройдут соревнования в рамках открытого чемпионата и первенства Тюменской области по киокусинкай.

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся областные соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу "Серебряный мяч".

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдет первенство России по баскетболу среди юниоров 2001 г.р и моложе сезона 2017-2018.

Этот день в истории:

1648 - запорожские казаки подняли восстание против поляков.

1719 - Петр I подписал указ о проведении первой ревизии - переписи податного населения России.

1722 - введение в России "Табели о рангах".

1861 - в столице штата Алабама городе Монтгомери представители шести отделившихся южных штатов провозгласили образование Конфедеративных Штатов Америки.

1868 - вышел первый номер журнала "Отечественные записки" под редакцией Николая Некрасова.

1873 - родился Михаил Пришвин, русский и советский писатель.

1881 - родился Яков Протазанов, один из основателей российского и советского кинематографа.

1902 - русские студенты начали акции протеста против установления правительственного контроля за студенческими организациями.

1945 - началась крымская конференция глав держав антигитлеровской коалиции (Рузвельта, Черчилля, Сталина).

1974 - Мао Цзедун объявил о начале в Китае новой культурной революции.

2003 - с карты мира исчезла Югославия. Вместо него появился Союз Сербии и Черногории.