4 февраля - события дня
Фото t-l.ru
В Тюмени в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" продолжатся соревнования в рамках первенства УФО по лыжным гонкам.
В Тюмени в ДЮСШ "Водник" пройдут соревнования в рамках открытого чемпионата и первенства Тюменской области по киокусинкай.
В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся областные соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу "Серебряный мяч".
В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдет первенство России по баскетболу среди юниоров 2001 г.р и моложе сезона 2017-2018.
Этот день в истории:
1648 - запорожские казаки подняли восстание против поляков.
1719 - Петр I подписал указ о проведении первой ревизии - переписи податного населения России.
1722 - введение в России "Табели о рангах".
1861 - в столице штата Алабама городе Монтгомери представители шести отделившихся южных штатов провозгласили образование Конфедеративных Штатов Америки.
1868 - вышел первый номер журнала "Отечественные записки" под редакцией Николая Некрасова.
1873 - родился Михаил Пришвин, русский и советский писатель.
1881 - родился Яков Протазанов, один из основателей российского и советского кинематографа.
1902 - русские студенты начали акции протеста против установления правительственного контроля за студенческими организациями.
1945 - началась крымская конференция глав держав антигитлеровской коалиции (Рузвельта, Черчилля, Сталина).
1974 - Мао Цзедун объявил о начале в Китае новой культурной революции.
2003 - с карты мира исчезла Югославия. Вместо него появился Союз Сербии и Черногории.
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