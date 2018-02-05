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5 февраля - события дня

18:00 04 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "О целях социально-экономического развития России на период 2018 - 2024 гг. в рамках Всероссийской пресс-конференции партии "Справедливая Россия".

В Тюмени в 19 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется торжественное открытие зональных соревнований первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей по Уральскому и Приволжскому федеральным округам.

В Тюмени в СОК "Здоровье" пройдет первенство России по баскетболу среди юниоров 2001 г. р. и моложе сезона 2017-2018. 

Этот день в истории:

1721 - Петр I учредил Духовную коллегию или Святейший Синод.

1840 - родился создатель станкового пулемета Хайрем Стивенс Максим. 

1928 - английские медики объявили о том, что витамин D можно производить искусственным путем.

1952 - в Нью-Йорке установлен первый светофор для пешеходов.

1956 - в Кортина д”Ампеццо (Италия) завершились VII зимние Олимпийские игры. В них впервые участвовала сборная СССР.

1971 - появился фондовый индекс NASDAQ.

1986 - в СССР принимаются постановления о создании кооперативов в сфере потребления, общепита и услуг.

1991 - столица Киргизии Фрунзе переименована в Бишкек.

2001 - произошел взрыв в московском метро на ст. "Белорусская". Ранены 10 человек.

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