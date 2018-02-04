Тюменцы сыграют за сборную России на чемпионате Европы по мини-футболу

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Два игрока МФК "Тюмень" - Иван Милованов и Сергей Абрамович – готовятся в составе сборной России ко второму матчу чемпионата Европы по мини-футболу. Встреча с национальной командой Казахстана состоится в субботу 3 февраля в словенской Любляне.

Напомним, что по итогам жеребьевки наша команда попала в одну группу со сборными Потши и Казахстана.

В первом матче с поляками, который состоялся 30 января, россияне упустили победу за 9 секунд до конца встречи – поединок завершился со счетом 1:1. Оба тюменца приняли участие в матче, но результативными действиями не отметились , хотя Иван Милованов имел прекрасную возможность забить гол в ворота соперника.

Из группы в четвертьфинал выходят два лучших коллектива, так что встреча с казахами будет определяющей в судьбе сборной России, которая приехала на первенство в статусе серебряного призера прошлого чемпионата Европы.

Первенство Старого света пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля. На чемпионате выступит 12 европейских сборных, разделенных на четыре группы.

Отметим, что к перерыву на Евро-2018 МФК "Тюмень" подошел в статусе лидера Суперлиги. Сергей Абрамович и Иван Милованов в течение сезона отметились семью и шестью голами соответственно, пишет "Вслух.ру"