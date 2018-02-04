В Ялуторовске выберут самое красивое чучело Масленицы

t-l.ru

Сибирская масленица" в Ялуторовске порадует конкурсами. Один из них - открытый городской конкурс "Костюм масленичной недели". К участию приглашаются как коллективы, так и отдельные жители и гости города Ялуторовска, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Главное условие - нужен яркий, красочный костюм, соответствующий теме "Сибирской масленицы". Число участников конкурса не ограничено. За лучшие женский, мужской, детский костюмы, а также за самый оригинальный из них участники конкурса получат дипломы и подарки от спонсоров и партнеров праздника.

18 февраля в 11 часов 30 минут от КДЦ "Юбилейный" до Сретенской площади" пройдет театрализованное шествие "Санный поезд" во главе с чучелом Масленицы.

Конкурс масленичных чучел "Масленица краса - разноцветная коса!" будет проходить на масленичной неделе в Ялуторовском остроге. Можно представить и несколько чучел от одного участника. Главное условие – высота чучела не менее метра. Творения ялуторовчан просят доставить в Ялуторовский острог 6 февраля, где они станут частью выставки.

18 февраля будут подведены итоги конкурса, его победителей и участников также ждут награды.