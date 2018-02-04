В тюменской области стартовал проект "Мой край"

фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

Дворец творчества и спорта "Пионер" дал старт проекту "Мой край", посвященному сразу трем темам: "405-летию династии Романовых", "Великий чайный путь – Сибирский тракт", "Десятилетие детства в Российской Федерации 2018 - 2027 годы", сообщает пресс-служба центра.

На протяжении 2018 года будет проводиться ряд мероприятий - уже в феврале начнется прием работ на областные заочные конкурсы юных краеведов "Моя малая Родина". В те же сроки стартует первый этап Областной детской историко-краеведческой игры "Наследники". Финальная игра состоится 3 апреля.

С 11 по 13 апреля будет работать детско-юношеская краеведческая экспедиция "Околица". В летний период с 30 июля по 4 августа пройдет областной слет экскурсоводов "Школа юного гида-экскурсовода". 12 октября пройдут краеведческие чтения. 10 ноября завершится отборочный муниципальный этап конференция историко-краеведческих работ учащихся "Мы живем в Сибири". Лучшие краеведы будут определены на финальном областном этапе форума 23 ноября.

В три этапа пройдет смотр-конкурс по туристско-краеведческой деятельности "Премия Робинзона Крузо". Заявки от участников будут приниматься до 26 ноября 2018 года. В течение последующих пяти дней жюри проведет экспертизу присланных работ. Победителей конкурса назовут 7 декабря.