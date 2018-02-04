В малые деревни Тюменской области пришел Интернет

фото ИА "Тюменская линия"

Маленькие деревни Тюменского района стали полноправными участниками цифровой цивилизации. Доступ к бесплатному беспроводному интернету недавно появился у жителей сел Щербак, Кулига, Гусево и деревни Головина.

"Электронный" прорыв стал возможным благодаря реализации федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН) для населенных пунктов Тюменской области численностью от 250 до 500 жителей.

Всего на сегодняшний день в Тюменском районе действуют семь точек Wi-Fi в селах Щербак, Кулига, Гусево, Богандинское, Мичурино, в деревнях Молчанова и Головина. Все это - благодаря действиям компании "Ростелеком" и правительства Тюменской области.

"Жители могут сейчас производить электронные платежи и развивать свои цифровые компетенции, – отметила директор департамента информатизации Мария Рудзевич. – Правительство Тюменской области будет и в дальнейшем поддерживать инициативы в этом направлении".

В каждом населенном пункте, попавшем в программу, установлены опоры и смонтированы точки WI-FI доступа. Используемые технологии обеспечивают доступ в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с в радиусе до 100 метров от точки доступа, которая располагается, как правило, в центре деревни или поселка. Как сообщает АиФ - Западня Сибирь, подключиться к сети интернет в точках доступа просто, а пользоваться им можно абсолютно бесплатно.

"Программа устранения цифрового неравенства стартовала в 2015 году. В большинстве населенных пунктов, вошедших в проект на территории Тюменской области, интернет был очень медленным или совсем отсутствовал, – сообщает директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком" Игорь Волков. – На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 125 точек Wi-Fi в 20 муниципальных районах области. Подключение интернета в поселках и деревнях позволит существенно повысить качество оказываемых на их территории телеком-услуг: подключить к сети школы, библиотеки, медучреждения, банкоматы и терминалы, развернуть сети мобильных операторов. В 2018 году работа по строительству оптических линий связи по программе УЦН продолжится".