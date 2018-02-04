Авторов самых жарких фотографий ждут призы

фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области все лето публиковали в социальных сетях фотографии с отпусков. Экстремальный и размеренный, яркий и необычный, – по мнению организаторов конкурса, каждый вид отдыха заслуживает не только внимания, но и возможности побороться за главный приз.

Напомним, крупный канал о путешествиях Travel Channel с вещанием в 160 странах объявил конкурс для жителей Тюмени и Тюменской области. Жителям областного центра и других городов области предложили рассказать в фотографиях о том, как прошёл их самый яркий и запоминающийся отдых, опубликовав фото с тегом

#TravelChannelВспомнимЛето.

В настоящее время за победу в конкурсе борются 33 участника. Больше шансов на победу будет у фотографий с интересным сюжетом и хорошим качеством. Общее восприятие, соответствие теме художественность изображения также будут влиять на выбор победителя.

Победители конкурса получат ценные подарки – оригинальные рюкзаки для путешествий c сувенирами внутри. Голосование продлится до 12 февраля, пишет "Мой портал".