Школьников приглашают на профильную смену "Гуманитариус"

фото конкурса чтецов конкурса "Живая классика"

Набор на III весеннюю профильную смену "Гуманитариус" объявлен в Тюменском государственном университете. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

К участию приглашаются учащиеся 8-11-х классов, увлеченные изучением истории и обществознания, ценители русского языка и любознательные исследователи литературы. В программе смены увлекательные занятия по любимым дисциплинам, познавательные мастер-классы, научно-популярные лекции, встречи с интересными людьми и масса других творческих и интеллектуальных мероприятий.

В конце весенней сессии учебно-научной школы школьники выполнят задания специальной олимпиады, по итогам которой победители получат сертификаты на дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в Тюменский госуниверситет. Заявки на смену "Гуманитариус" принимаются до 19 февраля. Итоги конкурсного отбора будут сообщены в первые дни весны. Смена традиционно состоится на базе центра "Ребячья республика".

Программа профильных смен учебно-научной школы постоянно расширяется и развивается, захватывая все новые области. К примеру, расписание смены "Гуманитариус" в 2017 году пополнилось встречей с директором Школы перспективных исследований ТюмГУ Андреем Щербенком. Также для ребят провели занятия по актерскому мастерству и различные мастер-классы, в частности по созданию мультфильмов.