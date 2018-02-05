Модифицированный метод тюменского врача помог сотням детей

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С помощью инструмента, изобретенного ординатором кафедры кардиологии и кардиохирургии Тюменского института непрерывного профессионального развитияАнтоном Комаровым, за четыре года в детском отделении плановой хирургии ОКБ №2 успешно прооперировано более 500 детей с врожденной паховой грыжей, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

По словам врача-изобретателя, эндоскопические техники позволяют подойти к патологии изнутри, тем самым исключив опасные этапы операции. Устройств для подведения лигатур при грыжесечении медицинская промышленность не выпускает, что и стало поводом задуматься о собственном инструменте - игле, которая стала проводником для хирургической нити. Она позволяет безопасно подвести к месту операции одновременно две хирургические нити – основную и вспомогательную. Этими нитями хирург образует петлю вокруг пахового кольца, а затем утягивает его. Средняя длительность операции - от 14 до 19 минут.

Изобретение позволило значительно улучшить результаты лечения детей с врожденной паховой грыжей. Уже через несколько часов после операции дети могут ходить, а через день – выписываются на амбулаторное наблюдение. К тому же намного ниже опасность бесплодия у пациентов в будущем.

"Модифицированный метод герниорафии при врожденной паховой грыже у детей с использованием авторского устройства зарекомендовал себя как малоинвазивный, быстрый, не дающий рецидивов, послеоперационных осложнений и имеющий превосходный косметический эффект", - отмечает заведующий хирургическим отделением №1 службы оказания медицинской помощи детям ГБУЗ ТО "ОКБ №2". Михаил Аксельров.

Кстати, Антон Комаров – автор уже более 50 изобретений в области медицинского оборудования и инструментов.