"Форма воды" получила престижную премию Гильдии кинорежиссеров

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Гильермо дель Торо получил премию Гильдии кинорежиссеров США за фильм "Форма воды", сообщает Los Angeles Times. Церемония награждения прошла в Беверли-Хиллз в ночь на 4 февраля.

Дель Торо был номинирован на премию Гильдии впервые. Ему удалось обойти таких режиссеров как Кристофер Нолан ("Дюнкерк"), Грета Гервиг ("Леди Берд"), Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Джордан Пил ("Прочь").

За "Форму воды" дель Торо получил не первую награду. Он удостоен "Золотого глобуса", как лучший режиссер и премии Гильдии кинокритиков США. Картина также претендует на премию "Оскар" в самой престижной категории "Лучший фильм". Добавим, действие в фэнтезийной мелодраме "Форма воды" происходит в 1963 году. Главная героиня, немая уборщица, влюбляется в таинственного человека-амфибию, который содержится в научной лаборатории.