Тюменцы примут участие в финале конкурса "Лидеры России"

фото "Лидеры России"

Финал Всероссийского конкурса "Лидеры России" пройдет с 6 по 11 февраля в Сочи. В него вышли 300 человек со всей страны, в том числе шесть жителей Тюменской области.

Надежда Драган, Никита Куликов, Алексей Лисовиченко, Сергей Мандзюк, Максим Скворцов и Денис Чуенко достойно представили Тюменскую область в полуфинале в Екатеринбурге, в котором приняли участие 278 управленцев из регионов Уральского федерального округа.

В финале примут участие 39 наставников конкурса из числа ведущих управленцев страны, среди которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций. Наставники проведут серию мастер-классов для участников, а также смогут наблюдать за работой финалистов в ходе оценочных мероприятий при выполнении заданий, составленных в том числе самими наставниками. В общей сложности у конкурса "Лидеры России" 68 наставников.

100 победителей финала в течение года получат возможность общаться и консультироваться у своих личных наставников. Пары из наставников и победителей конкурса будут сформированы после объявления результатов финала. Торжественная церемония открытия финала начнется 7 февраля. Финал пройдет в течение пяти дней, программа каждого дня посвящена определенной теме: 7 февраля — "День развития", 8 февраля — "День наставника", 9 февраля — "Управленческий день", 10 февраля — "Социальный день", 11 февраля – подведение итогов финала.

Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" проводится по поручению Президента РФ, оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Задача конкурса — продемонстрировать активным гражданам страны реально работающие социальные лифты. Цель конкурса — выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.

Добавим, "Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия – страна возможностей", реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов. "Россия – страна возможностей" – это открытая платформа для проектов по развитию стратегии социальных лифтов, поддержке значимых благотворительных акций, деятельности волонтеров и социальных активистов. Платформа на сегодняшний день включает в себя 13 самостоятельных проектов. Линейка проектов рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Наставничество, обеспечивающее связь поколений и преемственность лучших социальных, управленческих и благотворительных практик – это ключевая особенность проектов открытой платформы "Россия — страна возможностей", сообщает пресс-служба "Лидеров России".