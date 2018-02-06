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6 февраля - события дня

17:54 05 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание совета по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, 5 этаж) начнется открытие фотовыставки "5 лет социально-просветительскому проекту "Открытая школа права" ТюмГУ".

В Тюмени в 13 часов в администрации Тюменского
района (ул. Московский тракт, 115 , 1 этаж, большой зал) начнется открытие конкурса профессионального мастерства педагогов Тюменского района "Педагогический калейдоскоп".

В Тюмени в 14 часов в "МСЧ "Нефтяник" (ул. Юрия Семовских, д. 8, стр. 1, конференц-зал) начнется презентация проекта "Персональный стипендиат" для делегации лучших студентов Башкирского государственного медицинского университета.

В Тюмени в 16 часов в колледже искусств (ул. Республики, 152) начнется торжественное открытие IX городского межведомственного конкурса профессионального мастерства "Педагог года 2018".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется конференция "Fail Conference: горячие ошибки ИТ компаний и советы как их избежать из первых уст".

В Тюмени на ледовой арене "Прибой" (проезд Борцов Октября, 2-а, строение 1) пройдут зональные соревнования первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей (в младшем возрасте) по Уральскому и Приволжскому федеральным округам. 

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) продолжатся соревнования в рамках первенства России по баскетболу среди юниоров 2001 г.р. и моложе сезона 2017-2018. 

В с. Чикча Тюменского района в 17 часов в Доме культуры начнется встреча районных и местных властей Тюменского района с населением Чикчинского МО, прием граждан.

Этот день в истории:

1689 - женитьба Петра I на Евдокии Лопухиной.

1865 - в Санкт-Петербурге вводится традиция отмечать полдень орудийным выстрелом.

1918 - по декрету Совнаркома в РСФСР юлианский календарь заменяется григорианским, по которому живет вся Европа.

1920 - в ночь на 7 февраля в Иркутске расстрелян глава белого движения в Сибири адмирал Александр Колчак.

1922 - Всероссийская чрезвычайная комиссия переименована в Главное политическое управление.

1938 - открытие IV зимних Олимпийских игр в Гармиш-Партенкирхене (Германия).

2000 - впервые президентом Финляндии стала женщина – Тарья Халонен.

2003 - около 100 депутатов Государственной думы приняли участие в боевых стрельбах на полигоне Таманской дивизии.

2004 - произошел взрыв в вагоне поезда между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" московского метро. Погибли 39 человек, ранены 120.

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