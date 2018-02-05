В Тюмени осудили наркомана за ДТП в центре города

sledcom.ru

Мужчину, виновного в дорожной аварии в состоянии наркотического опьянения, осудили в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, ранее судимый 40-летний житель Тюмени был оштрафован на 25 тыс. рублей за незаконное приобретение наркотиков. Вскоре после этого он вновь попал в поле зрения правоохранителей.

В апреле 2017 года мужчина в состоянии наркотического опьянения на автомобиле Ford Fiesta врезался в BMW. Прибывший на место аварии инспектор ДПС заподозрил, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. Освидетельствование подтвердило наркотическое опьянение у мужчины.

Тюменец был осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Позже суд рассмотрел дело и о езде в состоянии наркотического опьянения.

С учетом судимостей суд окончательно назначил водителю-наркоману четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.