Синдром Рапунцель: ишимские врачи спасли жизнь девочке

фото областной больницы №4 Ишима

Комок волос (трихобезоар) извлекли из кишечника шестилетней девочки в областной больнице №4 Ишима. Инородное тело размером 8 на 4 см достали оперативным путем, не вскрывая просвет кишечника.

Как сообщает пресс-служба областной больницы Ишима, ребенка доставили в больницу с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и рвоту. О том, что будет обнаружена необычная находка, врачи даже не подозревали. При проведении диагностической лапароскопии для исключения перитонита был обнаружен комок волос.

"В моей практике это был первый случай, - рассказал врач-хирург Фарход Гиясов. - Известно, что заболевание чаще встречается у девочек с неврологическими нарушениями. Когда нервничают, они начинают жевать и проглатывать свои длинные волосы. Те скапливаются и образуют непроходимость. В данном случае это была непроходимость тонкого кишечника, осложненная перитонитом. Настоятельно советую всем, у кого дети имеют склонность жевать волосы, обратить на это самое серьезное внимание".

Непроходимость тонкого кишечника, вызванная трихобезоаром, носит название "Рапунцель синдром" по имени героини известной сказки братьев Гримм. Мелкие волосяные опухоли являются случайной находкой при проведении обследования по другим причинам. Чаще всего приходится выполнять хирургическую полостную операцию: рассекать переднюю брюшную стенку и вручную извлекать конгломерат. Так безобидная на первый взгляд привычка грызть волосы становится причиной большого послеоперационного рубца и потери здоровья. Ишимская девочка выписана из хирургического отделения на 11 сутки на амбулаторное наблюдение с рекомендацией консультации психиатра, поскольку ее привычка жевать волосы может стать причиной рецидивов заболевания.