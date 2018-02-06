В Тюмени наркоделец из Новосибирска пойдет под суд

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Наркодельца, перевозившего синтетические наркотики, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 26-летний житель Новосибирска занимался сбытом синтетических наркотиков через тайники. В ноябре 2017 года он из Новосибирска выехал в Свердловскую область, где из тайника забрал почти килограмм синтетического наркотика.

На посту полиции Богандинский автомобиль с новосибирскими номерами остановили сотрудники ДПС. При проверке документов водитель заметно нервничал, было принято решение о досмотре машины. На заднем пассажирском сиденье была обнаружена спортивная сумка, в которой под одеждой находился сверток. Молодой человек пояснил, что это отрава для крыс.

Проведенное исследование показало, что это синтетический наркотик. При этом сам водитель находился в состоянии наркотического опьянения. По решению суда он заключен под стражу.

Материалы уголовного дела направлены в Тюменский районный суд.