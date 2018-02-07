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7 февраля - события дня

17:54 06 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание круглого стола "Поколение интернет-пользователей: возможности и риски для детей и молодежи в информационном пространстве".

В Тюмени в 10 часов 30 минут в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется спортивное мероприятие по выполнению норм ВФСК ГТО в рамках XX спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется торжественное мероприятие, посвященное празднованию 95-летия гражданской авиации. 

В Тюмени в 19 часов 30 минут на льду катка "Звездный полюс" начнется мастер-класс олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в рамках проекта "Легенды спорта – детям!".

В с. Кулаково Тюменского района в 17 часов Доме культуры начнется встреча районных и местных властей Тюменского района с населением Кулаковского МО, прием граждан.

Этот день в истории:

1238 - монгольское войско хана Батыя штурмом овладело городом Владимиром.

1693 - родилась дочь соправителя Петра I царя Иоанна V - Анна Иоанновна, императрица России 1730-1740 гг.

1762 - царь Петр III ликвидировал Тайную канцелярию розыскных дел и запретил применение пыток при допросах.

1812 - родился английский писатель Чарльз Диккенс.

1832 - профессор Казанского университета Н. И. Лобачевский представил в Академию наук труд "О началах геометрии".

1855 - подписан первый договор между Россией и Японией.

1952 - королевой Великобритании становится Елизавета II.

1960 - в возрасте 57 лет скончался ученый-физик Игорь Курчатов.

1965 - американская авиация начинает регулярные бомбардировки территории Северного Вьетнама.

1998 - начало XVIII Олимпийских игр в Нагано (Япония).

2000 - федеральные войска освободили Грозный от боевиков.

2014 - в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры.

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