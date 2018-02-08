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8 февраля - события дня

17:54 07 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, холл 1 этажа) начнется пресс-подход, посвященный проведению регионального этапа Open Innovation Startup Tour в Тюмени.  

В Тюмени в 10 часов начнется шестнадцатое заседание Тюменской областной думы  (ул. Республики, 52, большой зал) шестого созыва.

В Тюмени в 10 часов в кафе "Ассорти" (ул. Пермякова, 1) начнется мероприятие "Job-кафе": Путь к успеху. 

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция управляющего розничным бизнесом банка ВТБ в Тюменской области Гарифа Ромашкина "Итоги развития банковской розницы в Тюменской области в 2017 году".

В Тюмени в 15 часов в общественной палате Тюменской области (ул. Советская, 61, каб. 428) начнется обсуждение рекомендаций круглого стола "Система добровольной сертификации автошкол".

В Тюмени в 17 часов 30 минут в Тюменском большом драматическом театре (ул. Республики, 129, фойе 2 этажа) начнется пресс-конференция, посвященная 160-летию ТБДТ.

В Тюмени в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдет спортивное мероприятие по выполнению норм ВФСК ГТО в рамках XX спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области.

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция "Подготовка к паводковым мероприятиям 2018 года. Новое в законодательстве по пожарной безопасности".

В с.Луговое Тюменского района в 17 часов в Доме культуры начнется встреча районных и местных властей Тюменского района с населением с. Луговое Кулаковского МО, прием граждан.

Этот день в мире:

1587 - в Англии казнена претендентка на королевский престол Мария Стюарт.

1600 - суд инквизиции вынес смертный приговор Джордано Бруно.

1724 - указ Петра I об основании Академии наук.

1725 - умер первый император России Петр Великий. В тот же день произошел первый дворцовый переворот, в ходе которого императрицей стала его последняя жена Екатерина I.

1819 - учрежден Санкт-Петербургский университет.

1828 - родился французский писатель Жюль Верн.

1834 - в Тобольске родился знаменитый русский химик Дмитрий Менделеев, открывший периодическую таблицу химических элементов. 

1837 - в Петербурге на Черной речке произошла дуэль Александра Пушкина с Жоржем Дантесом.

1874 – на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге прошла премьера оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов".

1904 - японские боевые корабли внезапно нападают на русскую эскадру на рейде Порт-Артура.

1919 - декрет Совета Народных Комиссаров в СССР ввел поясное время.

1921 - в возрасте 78 лет умер князь Петр Кропоткин.

1928 - страны-члены Лиги Наций подписали протокол о запрещении использования в ходе военных действий отравляющих веществ и бактериологического оружия. Советский Союз присоединится к нему в 1934 году.

1928 - родился один из самых популярных артистов советского кино Вячеслав Тихонов.

1937 - в Ленинграде открыли памятник на месте дуэли Александра Пушкина.

1939 - расстрелян один из деятелей партии большевиков, руководитель штурма Зимнего дворца в октябре 1917 года, бывший прокурор РСФСР, дипломат Владимир Антонов-Овсеенко.

1943 - подразделения Красной армии под командованием Черняховского освободили от фашистов Курск.

1943 - учрежден орден Кутузова третьей степени.

1945 - летчик Михаил Девятаев совершил побег из фашистского концлагеря на украденном им немецком бомбардировщике.

1952 - Елизавета II провозглашена королевой Великобритании.

1965 - в Англии запрещена реклама сигарет по телевидению.

1969 - самолет "Боинг 747" совершил первый полет.

1984 - открытие XIV зимних Олимпийских игр в Сараево (Югославия).

1988 - Михаил Горбачев объявил о том, что с 15 мая начнется вывод советских войск из Афганистана.

1992 - открытие XVI зимних Олимпийских игр в Альбервилле (Франция).

2002 - открытие XIX зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (США).

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