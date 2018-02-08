Пожарные локализовали возгорание на тюменском хладокомбинате

фото МЧС по Тюменской области

В результате короткого замыкания электропроводки произошел пожар в здании склада Тюменского хладокомбината (ул. 30 лет Победы) на площади 300 кв. м, при этом огнем оказались отрезаны работники предприятия. Такова легенда учения, которое провели сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Тюмени и областной службы экстренного реагирования.

фото МЧС по Тюменской области

Первые прибывшие подразделения увидели сильное задымление. Руководитель тушения пожара принял решение спасти людей и материальные ценности. Была организована установка пожарных автомобилей на пожарный гидрант и пожарный водоем объемом, с последующей прокладкой магистральных линий и подачи ручных пожарных стволов на тушение пожара и защиту смежных помещений.

фото МЧС по Тюменской области

Подводя итоги учений, заместитель начальника службы пожаротушения начальник дежурной смены 32-го отряда Алексей Кузьминых отметил, что личный состав в условиях, приближенных к реальным, отработал на "хорошо". Все поставленные задачи были выполнены в установленные сроки.

фото МЧС по Тюменской области

Основная цель проводимых сотрудниками МЧС учений: отработка действий подразделений пожарной охраны по правильному ведению спасательных работ, проведению развертывания, работе с пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием; совершенствование практических навыков начальствующего состава подразделений гарнизона в выборе решающего направления на пожаре, в управлении силами и средствами, в организации работы оперативного штаба пожаротушения, тренировке личного состава; оперативно-тактическое изучение объекта, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

фото МЧС по Тюменской области