9 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ОКБ№1 (ул. Юрия Семовских, 10, хирургический стационар, большой конференц-зал) начнется научно-практическая конференция "Актуальные вопросы малоинвазивной кардиохирургии".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется День Тюменского района в областной думе.

В Тюмени в 12 часов в Институте транспорта (ул. Мельникайте, 72, ауд. 208) начнется международная научно-техническая конференция "Наземные транспортно - технологические комплексы и средства".

В Тюмени в 14 часов в тюменском технопарке (ул. Республики 142, зал "Президент") начнется конференция "Оценка эффективности расходования бюджетных средств в программах поддержки малого и среднего бизнеса в Тюменской области".

В Тюмени в 14 часов в гимназии № 16 (ул. Парфенова, 19) начнется открытый урок "Путь к успеху", который проведет депутат Эдуард Омаров.

В Тюмени в 15 часов в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса (ул. Киевская, 63) начнется медиаобед для представителей СМИ и партнеров мероприятия в рамках ежегодного фестиваля "Пельмени Тюмени 2018".

В Тюмени состоится заседание президиума правительства Тюменской области.

В Нижнетавдинском районе пройдет турнир по хоккею на призы клуба "Золотая шайба".

Этот день в истории:

1667 - Андрусовское перемирие завершило русско-польскую войну 1654-1667 годов.

1783 - родился поэт-романтик и переводчик Василий Жуковский.

1795 - захваченный русскими турецкий черноморский порт Хаджибей переименован в Одессу.

1844 - родился Анатолий Кони, выдающийся русский юрист.

1874 - родился Всеволод Мейерхольд, театральный режиссер-новатор.

1881 - умер писатель Федор Достоевский.

1887 – родился Василий Чапаев, герой гражданской войны.

1895 - американец Морган изобрел волейбол.

1897 - прошла первая в истории страны Всероссийская перепись населения.

1900 - американец Дуайт Дэвис выступил с инициативой розыгрыша первенства мира по теннису среди мужских команд. Соревнование получило название Кубок Дэвиса.

1904 - начинается оборона Порт-Артура.

1904 - неравный бой крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" с японской эскадрой из 14 кораблей.

1909 - лондонский суд постановил, что жена не имеет права требовать развода, если даже муж бросил ее.

1923 - в СССР создан Совет по гражданской авиации. Считается днем основания "Аэрофлота".

1926 - в Атланте, штат Джорджия (США) запрещено преподавание в школах теории эволюции Дарвина.

1943 - гитлеровцы казнили руководителей подпольной молодежной организации "Молодая гвардия" Олега Кошевого, Ульяну Громову, Любовь Шевцову.

1945 - арестован и осужден на восемь лет лагерей артиллерийский офицер Красной армии, будущий писатель Александр Солженицын.

1950 - американский сенатор Джозеф Маккарти объявил, что в государственном департаменте работают свыше 200 коммунистов.

1955 - Георгий Жуков назначен министром обороны СССР.

1984 - умер генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов.

2000 - Совет фонда Виктора Астафьева учредил премию имени Астафьева.

2001 - американская подводная лодка протаранила японский рыболовный траулер, который затонул.

2004 - на территории Лянкаранского и Астаринского районов Азербайджана создан Гирканский национальный парк.

2006 - торжественно открыт храм во имя Преображения Господня в Серове.

2009 - Далай-лама решением городского совета стал почетным гражданином Рима.

2010 - утверждение нового состава Европейской комиссии.