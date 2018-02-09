9 февраля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в ОКБ№1 (ул. Юрия Семовских, 10, хирургический стационар, большой конференц-зал) начнется научно-практическая конференция "Актуальные вопросы малоинвазивной кардиохирургии".
В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется День Тюменского района в областной думе.
В Тюмени в 12 часов в Институте транспорта (ул. Мельникайте, 72, ауд. 208) начнется международная научно-техническая конференция "Наземные транспортно - технологические комплексы и средства".
В Тюмени в 14 часов в тюменском технопарке (ул. Республики 142, зал "Президент") начнется конференция "Оценка эффективности расходования бюджетных средств в программах поддержки малого и среднего бизнеса в Тюменской области".
В Тюмени в 14 часов в гимназии № 16 (ул. Парфенова, 19) начнется открытый урок "Путь к успеху", который проведет депутат Эдуард Омаров.
В Тюмени в 15 часов в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса (ул. Киевская, 63) начнется медиаобед для представителей СМИ и партнеров мероприятия в рамках ежегодного фестиваля "Пельмени Тюмени 2018".
В Тюмени состоится заседание президиума правительства Тюменской области.
В Нижнетавдинском районе пройдет турнир по хоккею на призы клуба "Золотая шайба".
Этот день в истории:
1667 - Андрусовское перемирие завершило русско-польскую войну 1654-1667 годов.
1783 - родился поэт-романтик и переводчик Василий Жуковский.
1795 - захваченный русскими турецкий черноморский порт Хаджибей переименован в Одессу.
1844 - родился Анатолий Кони, выдающийся русский юрист.
1874 - родился Всеволод Мейерхольд, театральный режиссер-новатор.
1881 - умер писатель Федор Достоевский.
1887 – родился Василий Чапаев, герой гражданской войны.
1895 - американец Морган изобрел волейбол.
1897 - прошла первая в истории страны Всероссийская перепись населения.
1900 - американец Дуайт Дэвис выступил с инициативой розыгрыша первенства мира по теннису среди мужских команд. Соревнование получило название Кубок Дэвиса.
1904 - начинается оборона Порт-Артура.
1904 - неравный бой крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" с японской эскадрой из 14 кораблей.
1909 - лондонский суд постановил, что жена не имеет права требовать развода, если даже муж бросил ее.
1923 - в СССР создан Совет по гражданской авиации. Считается днем основания "Аэрофлота".
1926 - в Атланте, штат Джорджия (США) запрещено преподавание в школах теории эволюции Дарвина.
1943 - гитлеровцы казнили руководителей подпольной молодежной организации "Молодая гвардия" Олега Кошевого, Ульяну Громову, Любовь Шевцову.
1945 - арестован и осужден на восемь лет лагерей артиллерийский офицер Красной армии, будущий писатель Александр Солженицын.
1950 - американский сенатор Джозеф Маккарти объявил, что в государственном департаменте работают свыше 200 коммунистов.
1955 - Георгий Жуков назначен министром обороны СССР.
1984 - умер генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов.
2000 - Совет фонда Виктора Астафьева учредил премию имени Астафьева.
2001 - американская подводная лодка протаранила японский рыболовный траулер, который затонул.
2004 - на территории Лянкаранского и Астаринского районов Азербайджана создан Гирканский национальный парк.
2006 - торжественно открыт храм во имя Преображения Господня в Серове.
2009 - Далай-лама решением городского совета стал почетным гражданином Рима.
2010 - утверждение нового состава Европейской комиссии.
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