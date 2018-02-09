АО "ТЭК" названо самой информационно открытой и социально ответственной энергосбытовой компанией России

Фото АО «ТЭК»

АО "Тюменская энергосбытовая компания" (далее — АО "ТЭК") признано наиболее информационно открытым и социально ответственным энергосбытовым предприятием страны по итогам VIII Всероссийского конкурса "Лучшая энергосбытовая компания России" .

Как сообщает организатор, отраслевой интернет-портал "ЭнергоНьюс", всего в конкурсе, посвященном подведению итогов деятельности за 2017 год, приняли участие 64 компании из 41 региона Российской Федерации, которые боролись за первенство в пяти номинациях. Самой популярной из них является "Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания", где оцениваются основные принципы и практика обслуживания клиентов: доступность офисов и центров обслуживания, многообразие и вариативность способов оплаты услуг и пр. Благодаря высокому качеству обслуживания юридических и физических лиц, Тюменская энергосбытовая компания заняла почетное второе место в этой номинации. Первыми стали коллеги из Татарстана — АО "Татэнергосбыт", третьими — ОАО "Новосибирскэнергосбыт".

Уже традиционной для компании стала победа в номинации "Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания". Второй год подряд, по мнению экспертного жюри, в чей состав вошли специалисты энергетики 20 российских регионов, нет равных Тюменской энергосбытовой компании в работе Общества в публичном информационном пространстве, взаимодействии со СМИ всех уровней, а также функционировании корпоративного сайта. По словам начальника отдела по связям с общественностью и работе со СМИ АО "ТЭК" Александры Коршуновой, информационную политику сбыт реализует на территории трех субъектов РФ – в ХМАО-Югре, ЯНАО и на юге Тюменской области, каждый из которых представлен уникальным медиаландшафтом, что требует индивидуального подхода в работе при выборе технологий коммуникации.

Реализованные проекты в области благотворительной деятельности, кадровой и социальной политики позволили АО "Тюменская энергосбытовая компания" набрать наибольшее количество экспертных балов среди участников конкурса и стать лидером в номинации "Социально ответственная энергосбытовая компания".

В номинации "Энергосбыт + энергосбережение" лучшей компанией было названо ООО "Транснефтьэнерго" (г. Москва), в номинации "Энергосбытовая компания с самым широким спектром услуг" — АО "Татэнергосбыт", которое по итогам конкурса получило гран-при и звание "Лучшая энергосбытовая компания России-2017".

АО "Тюменская энергосбытовая компания" благодарит организаторов конкурса и жюри за высокую оценку работы Общества и поздравляет всех коллег, отмеченных наградами конкурса, желает новых побед и профессиональных достижений!