ТюмГУ проводит конкурс портфолио для обучения в аспирантуре

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Тюменский государственный университет в рамках проекта повышения конкурентоспособности "5-100" объявил конкурсы портфолио "Талант++" и "Талант++bis" по привлечению в ТюмГУ одаренных выпускников других вузов для обучения в очной аспирантуре.

С требованиями, предъявляемыми к кандидатам, можно ознакомиться на сайте университета.

Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, общее количество мест в аспирантуре составит в 2018/2019 учебном году 35 человек на бюджетной основе для очной формы обучения и 307 человек – на договорной очной форме обучения; 16 человек – на договорной заочной форме обучения.

Поступающие будут сдавать два вступительных экзамена: по направлению подготовки и иностранный язык. Для лиц, проживающих за пределами Тюменской области и граничащих с ней областей, будет возможно проведение вступительных испытаний в дистанционной форме. Экзамены будут оценены по стобалльной системе.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания по направлению подготовки, зафиксировано на уровне не ниже 65 баллов, по иностранному языку – не ниже 50 баллов. Расширен список индивидуальных достижений, баллы за которые включаются в сумму конкурсных баллов.