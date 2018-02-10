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10 февраля - события дня

18:00 09 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Институте химии ФГАОУ ТюмГУ (ул. Перекопская, 15а) начнется региональный конкурс профессионального мастерства по номинации "Лучший лаборант химического анализа". 

В Тюмени в 11 часов 45 минут на стадионе государственного аграрного университета Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 2), а также в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" начнется официальная церемония открытия Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2018".

В Тюмени в 10 часов в Институте транспорта ТИУ начнется конкурс "ИнТраИзобретатель".  

В Тобольске на стадионе "Тобол" пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2018".  

В Ишиме в пойме старицы Ишимчик (ул. Гончарная , р-он Народного парка) пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2018"

В Ишиме в 11 часов в концертном зале им. "30 лет ВЛКСМ" (ул. Карла Маркса,1) начнется первый зональный этап областного национального фестиваля-конкурса детского художественного творчества "Радуга".

В п. Голышманово пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивной борьбе (вольная борьба). 

В п. Голышманово пройдут соревнования по вольной борьбе в рамках XXI Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященной Победе в Великой Отечественной войне.

В Нижнетавдинском районе пройдет турнир по хоккею на призы клуба "Золотая шайба". 

Этот день в истории:

1765 - скончался в возрасте 76 лет французский просветитель, правовед, философ Шарль Луи барон де Монтескье.   

1831 - родилась меценатка Надежда фон Мекк.

1837 - от раны, полученной на дуэли, скончался Александр Пушкин.

1890 - родился поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак.

1891 - умерла в возрасте 41 года первая русская женщина-математик Софья Ковалевская.

1898 - родился немецкий писатель и драматург Бертольд Брехт.

1903 - родился советский композитор Матвей Блантер.

1911 - родился советский математик и механик Мстислав Келдыш.

1918 - Александр Блок завершил работу над поэмой "Двенадцать".

1923 - умер немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген.

1937 - создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева.

1962 - на мосту Глиникер-брюкке в Берлине произошел обмен полковника Абеля (Вильяма Генриховича Фишера) на летчика-шпиона Пауэрса.

1966 - в Московском областном суде начался процесс по делу писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

1972 - Би-Би-Си запретила трансляцию в эфире песни Пола Маккартни Give Ireland Back to the Irish (Отдайте Ирландию ирландцам) в исполнении группы Wings.

1992 - на экраны США вышел фильм "Основной инстинкт". 

2002 - двукратные чемпионы мира российские фигуристы Елена Бережная и Антон Сихарулидзе после исполнения короткой программы на Олимпийских играх стали первыми в соревновательных парах.

2005 -  в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся первый этап муниципальных выборов.

2005 -  МИД КНДР впервые открыто заявил о создании в стране ядерного оружия.

2006 -  в Турине открылись XX зимние Олимпийские игры.

2009 - на орбите Земли произошло первое столкновение за всю историю космонавтики искусственных спутников Космос-2251 и Iridium 33.

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