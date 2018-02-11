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11 февраля - события дня

18:00 10 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в представительстве ЯНАО (ул. Челюскинцев, 6, 3 этаж) в 10 часов начнется информационно-обучающий правовой семинар в УФО "Правовое просвещение, повышение уровня правосознания и оказание юридической помощи коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации". 

В Тюмени в районе озера Цимлянского, на базе детско-юношеского центра "Авангард" пройдет открытый чемпионат и первенство Тюмени по туризму в дисциплине "Дистанция лыжная" "Снежинка-2018". 

В Тюмени в 10 часов на базе региональной федерации альпинизма начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по альпинизму (ледолазание). 

В Ишиме пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спорту глухих (дзюдо). 

В с. Каскара Тюменского района в 10 часов в центре культуры и досуга "Юность" начнется открытие районного фестиваля "Дни татарской культуры в Тюменском районе".

В п. Голышманово пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивной борьбе (вольная борьба). 

В п. Голышманово пройдет пройдут соревнования по вольной борьбе в рамках XXI Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященной Победе в Великой Отечественной войне.

В Нижнетавдинском районе пройдет турнир по хоккею на призы клуба "Золотая шайба".  

Этот день в истории:

1676 - умер отец Петра I царь Алексей Михайлович, прозванный современниками "Тишайшим".

1697 - Петр I разрешает продажу табака в России.

1800 - родилась Анна Керн (урожденная Полторацкая). Она стала знаменитой благодаря посвященному ей стихотворению Пушкина "Я помню чудное мгновенье…"

1809 - американский изобретатель Роберт Фултон запатентовал пароход.

1847 - родился один из величайших в мире изобретателей Томас Эдисон. 

1887 - родился советский скульптор Иван Шадр (настоящая фамилия Иванов). 

1892 - Владимир Ульянов (будущий Ленин) начинает трудовую деятельность в должности помощника присяжного поверенного в Самаре.

1902 - родилась советская актриса Любовь Орлова.

1928 - в Санкт-Морице (Швейцария) открылись II Зимние Олимпийские игры.

1940 - советские войска начинают штурм "линии Маннергейма". Ее прорыв обеспечил победу Красной Армии в советско-финской войне 1939-1940 годов.

1948 - умер советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. Его "Броненосец "Потемкин" считается классикой мирового кинематографа.

1953 - СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем.

1971 - представители 63 государств, включая СССР, США, Великобританию подписывают договор о запрещении ядерных испытаний на морском дне.

1986 - умер знаменитый писатель-фантаст Фрэнк Херберт.

1986 - из СССР выслан диссидент Анатолий (Натан) Щаранский.

1990 - борец против апартеида в Южно-Африканской Республике Нельсон Мандела вышел на свободу после 27 лет заключения. 

1999 - в Самаре сгорело здание областного УВД, в огне погибли и пропали без вести около 100 человек.

2002 - российский биатлонист Виктор Майгуров, заняв третье место на дистанции 20 км, принес сборной России вторую медаль XIX Зимних Олимпийских игр.

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