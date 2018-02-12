12 февраля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 9 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся соревнования по баскетболу среди юношей в рамках XX спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области на 2017-2018 учебный год.
В Тюмени в 10 часов на базе отдыха "Дружба-Ямал" (10 км Салаирского тракта) начнутся учебные курсы для имамов мечетей мусульманских религиозных организаций Тюменской области.
В Тюмени в 11 часов 30 минут в Строительном институте ТИУ (ул. Луначарского, 4) начнется пресс-тур, приуроченный к шестилетию Строительного института.
В Тюмени пройдет заседание президиума правительства Тюменской области.
В Ишиме пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спорту глухих (дзюдо).
Этот день в истории:
1561 - конкистадор Педро Вальдивия основал нынешнюю столицу Чили город Сантьяго.
1700 - умер первый русский генералиссимус Алексей Шеин.
1799 - в Петербурге основана Медико-хирургическая академия.
1804 - умер знаменитый немецкий философ, родоначальник классической немецкой философии Иммануил Кант.
1809 - родился английский естествоиспытатель, автор теории эволюции Чарльз Роберт Дарвин.
1809 - родился 16-й президент США (1860-65 гг.) Авраам Линкольн.
1833 - завершилось издание свода законов Российской империи в 15 томах.
1900 - родился маршал Советского Союза, один из главных героев Сталинградской битвы Василий Чуйков.
1975 - Маргарет Тэтчер избрана лидером Консервативной партии Великобритании.
1980 - в Лэйк-Плэсиде (США) открылись XIII Зимние Олимпийские игры.
2003 - международное агентство МАГАТЭ официально объявило, что Северная Корея нарушает договор о нераспространении ядерного оружия.
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