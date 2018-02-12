up

12.02.2018 понедельник

USD 58,1718

EUR 71,3943

В Тюмени -11..-13 С 3 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

12 февраля - события дня

18:00 11 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся соревнования по баскетболу среди юношей в рамках XX спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области на 2017-2018 учебный год. 

В Тюмени в 10 часов на базе отдыха "Дружба-Ямал" (10 км Салаирского тракта) начнутся учебные курсы для имамов мечетей мусульманских религиозных организаций Тюменской области. 

В Тюмени в 11 часов 30 минут в Строительном институте ТИУ (ул. Луначарского, 4) начнется пресс-тур, приуроченный к шестилетию Строительного института.

В Тюмени пройдет заседание президиума правительства Тюменской области. 

В Ишиме пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спорту глухих (дзюдо). 

Этот день в истории:

1561 - конкистадор Педро Вальдивия основал нынешнюю столицу Чили город Сантьяго.

1700 - умер первый русский генералиссимус Алексей Шеин.

1799 - в Петербурге основана Медико-хирургическая академия.

1804 - умер знаменитый немецкий философ, родоначальник классической немецкой философии Иммануил Кант.

1809 - родился английский естествоиспытатель, автор теории эволюции Чарльз Роберт Дарвин.

1809 - родился 16-й президент США (1860-65 гг.) Авраам Линкольн.

1833 - завершилось издание свода законов Российской империи в 15 томах.

1900 - родился маршал Советского Союза, один из главных героев Сталинградской битвы Василий Чуйков.

1975 - Маргарет Тэтчер избрана лидером Консервативной партии Великобритании.

1980 - в Лэйк-Плэсиде (США) открылись XIII Зимние Олимпийские игры.

2003 - международное агентство МАГАТЭ официально объявило, что Северная Корея нарушает договор о нераспространении ядерного оружия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

19:36 Виртуальные справочные помогают тюменцам узнать историю своих семей
18:11 Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье
18:01 В Омутинском районе объявлен конкурс авторских блинов
18:00 12 февраля - события дня
17:24 Тюменцы могут стать участниками крупнейшего IT-форума
16:50 В работе Райффайзенбанка произошел сбой
16:24 Госуслуга по социальной адаптации на рынке труда популярна у тюменцев
15:50 Тюменский лыжник остановился в шаге от олимпийской медали
15:24 Бездомные могут не получить горячие обеды - автомобиль "Богадельни" не оснащен зимней резиной
14:50 Тюменцы массово вышли на "Лыжню России 2018"
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

"Руском" построит в Тюменской области комплекс по выращиванию и переработке бройлеров

Владимир Якушев поздравил авиаторов с праздником

Владимир Якушев: финалисты конкурса "Лидеры России" - настоящие патриоты

Политика

Дума Ялуторовского района выбрала нового спикера

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента

Тюменские эсеры представили манифест будущему президенту

Экономика

В Сладково увеличат выпуск форели и муксуна

В Тюменской области реализуется комплексный подход к поддержке и развитию малого и среднего бизнеса

В Сладковском районе власти помогают газифицировать жилые дома

Общество

Виртуальные справочные помогают тюменцам узнать историю своих семей

В Омутинском районе объявлен конкурс авторских блинов

12 февраля - события дня

Спорт

Тюменский лыжник остановился в шаге от олимпийской медали

Тюменцы массово вышли на "Лыжню России 2018"

Более тысячи человек вышли на старт "Лыжни России" в Тобольске

Происшествия

Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье

Житель Ишима за фальшивое удостоверение отработает часы

В Тюмени ликвидировали наркопритон
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+