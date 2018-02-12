12 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся соревнования по баскетболу среди юношей в рамках XX спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области на 2017-2018 учебный год.

В Тюмени в 10 часов на базе отдыха "Дружба-Ямал" (10 км Салаирского тракта) начнутся учебные курсы для имамов мечетей мусульманских религиозных организаций Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в Строительном институте ТИУ (ул. Луначарского, 4) начнется пресс-тур, приуроченный к шестилетию Строительного института.

В Тюмени пройдет заседание президиума правительства Тюменской области.

В Ишиме пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спорту глухих (дзюдо).

Этот день в истории:

1561 - конкистадор Педро Вальдивия основал нынешнюю столицу Чили город Сантьяго.

1700 - умер первый русский генералиссимус Алексей Шеин.

1799 - в Петербурге основана Медико-хирургическая академия.

1804 - умер знаменитый немецкий философ, родоначальник классической немецкой философии Иммануил Кант.

1809 - родился английский естествоиспытатель, автор теории эволюции Чарльз Роберт Дарвин.

1809 - родился 16-й президент США (1860-65 гг.) Авраам Линкольн.

1833 - завершилось издание свода законов Российской империи в 15 томах.

1900 - родился маршал Советского Союза, один из главных героев Сталинградской битвы Василий Чуйков.

1975 - Маргарет Тэтчер избрана лидером Консервативной партии Великобритании.

1980 - в Лэйк-Плэсиде (США) открылись XIII Зимние Олимпийские игры.

2003 - международное агентство МАГАТЭ официально объявило, что Северная Корея нарушает договор о нераспространении ядерного оружия.