Профилактическая акция "Онкопатруль" проходит под девизом "Мы можем! Я могу!"

dc-bled.si

Масштабная профилактическая акция, посвященная Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, завершится 10 февраля, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Врачи-онкологи приглашают мужчина в поликлинику "Медгорода" ( ул. Барнаульская, 32). Акция День мужского здоровья" пройдет с 9 до 14 часов. Врачи особенно ждут мужчин старше 40 лет, а также всех желающих. Тюменцы могут обследоваться у уролога-онколога, лор-онколога, онколога-дерматолога и хирурга-онколога.

Напомним, что с 3 по 10 февраля в Тюменской области проходит акция "Онкопатруль" под девизом "Мы можем! Я могу!". Так, только за день работы в одном из ТЦ Тюмени врачи осмотрели 130 женщин и 21 мужчину. У трех - выявлено подозрение на онкологическое заболевание кожи, у шести – изменения со стороны щитовидной железы. Все они направлены на дообследование в профильные медцентры.