Презентация социальной рекламы для подростков пройдет в Тюмени

фото мультицентра "Моя территория"

Социальную рекламу, созданную медианаставниками социального проекта "Шанс", презентуют в Тюмени в конце февраля. Видеоролики м комиксы будут посвящены борьбе с алкогольной зависимостью и шоплифтингом среди подростков.

"Повлиять на подростка с помощью рекламы — это сверхзадача. Обратить внимание окружения и сделать так, чтобы родители стали больше внимания уделять своим детям и их увлечениям — более реальная история. Мы хотим донести подросткам мысль о том, что нужно быть чуткими и отзывчивыми к своим сверстникам, а также обратить внимание родителей на безопасность своих детей. Поскольку многие проблемы подростков связаны именно с недостатком внимания и любви, — рассказала руководитель Центра неформального образования мультицентра "Моя территория" Мария Штыкова.

Социальная реклама, созданная в рамках проекта "Шанс" будет транслироваться в тюменских школах и специализированных центрах. Комикс и раскраску о социальных последствиях мелких магазинных краж, можно будет найти в многофункциональных центрах и общеобразовательных учреждениях.

Отметим, что в конце минувшего года медианаставники выпустили первую партию социального контента: видеоролик "Вы — достойный пример", набравший за этот месяц полмиллиона просмотров, и фотопроект "В пьянстве нет героизма" — призывают обратить внимание на проблему регулярного употребления алкоголя подростками. С середины января фотовыставка посетила торговые центры — "Кристалл" и "Магеллан" где ее увидели более 70 тысяч человек.

Напомним, что социальный проект "Шанс" реализуется в Тюмени во второй раз. В этом году в проекте участвовали 46 детей и 40 наставников, 7 из которых представители творческих сообществ — тюменские сценаристы, фотографы и видеографы, пишет "Мегатюмень".