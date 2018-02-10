Тюменцы блеснут на молодежном Кубке мира по ЧКГ

фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Тюменцы принимают участие в Молодежном Кубке Мира по "Что? Где? Когда?". Пятый тур интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" сезона 2017-2018 года состоялся в середине января.

Участие в этом туре приняли 949 команд из трех стран. Среди победителей, прошедших на следующий этап, тюменская команда "Двойное экспрессо", капитаном которой является Антон Денисов, а тренером – Александр Воробьев. Команда набрала максимальные 22 балла, что позволило ей подняться в общероссийском рейтинге по итогу всех туров на девятое место. Следующая игра состоится 11 февраля, победитель кубка определится 4 марта.

Подробная информация о турнире размещена в официальных группах "ВКонтакте", пишет газета "Тюменская область сегодня".