Врачи "Медицинского города" проводят уникальные операции по лечению меланомы

Хирургическая операция | Фото: phototyumen.ru/

Биопсия сигнального лимфатического узла, которая применялась при лечении рака молочных желез, теперь применяется и для лечения меланомы кожи. Врачи "Медицинского города" оптимизировали подход к лечению рака кожи, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

В конце 2017 года доктора провели комбинированную операцию по лечению меланомы кожи стопы с высоким риском поражения регионарных лимфатических узлов паховой области. Размер злокачественного новообразования у пациентки составлял 6 сантиметров - опухоль не позволяла женщине наступать на ногу. Врачи приняли решение применить метод биопсии сигнального лимфоузла

"Суть метода осталась такой же как при лечении рака груди. Лечение началось с введения радиофармпрепарата в межпальцевой промежуток на больной стопе. Мы использовали технеций, он распространился по пути лимфооттока и накопился в сторожевом лимфоузле(именно через него по организму распространяются раковые клетки и развиваются метастазы). Затем мы сделали сцинтиграфический снимок, чтобы увидеть точное расположение узла, в котором накопился изотоп, и сделали разметку на теле пациентки", - рассказал заведующий радиоизотопной лабораторией ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город" Дмитрий Теффенберг.

Во время следующего этапа хирург при помощи гаммафайндера проверил лимфатический узел на содержание изотопа. После того, как пораженный лимфоузел обнаружен, он удаляется и отправляется на срочное гистологическое исследование - специалисты проверяют его на наличие раковых клеток.

"Если метастазов в лимфоузлах нет, операция заканчивается удалением только одного лимфоузла. Если же метастазы уже появились, мы вынуждены провести стандартную для нашего случая операцию - пахово-бедренную лимфаденэктомию - удаление всех лимфоузлов этой области. Это болезненная, травматичная процедура с долгой реабилитацией и возможными осложнениями. У нашей пациентки узлы оказались чистыми, поэтому мы удалили лишь один сторожевой лимфатический узел, максимально сохранив нормальные пути лимфооттока. Во время этой же операции мы избавились и от самой опухоли на стопе. Метод биопсии сигнального лимфоузла при меланоме кожи позволяет обнаружить пораженные лимфатические узлы на начальной стадии распространения опухоли по лимфатическим путям, и в случае их выявления провести хирургическое и химиотерапевтическое лечение", - пояснил заведующий хирургическим отделением Евгений Франк.