Саблезубый олень впервые попал на видео

Саблезубый олень попал на видео/фото нацпарка "Земля леопарда"

Самый необычный из пяти видов копытных национального парка "Земля леопарда" впервые зафиксирован фотоловушкой на видео высокого качества. В объектив камеры попала редкая для этих мест кабарга, миниатюрное животное, которое вместо рогов для сражений с соперниками использует длинные и острые клыки.

Кабарга – зверь-одиночка. Запечатлеть этого обитателя тайги довольно сложно, и даже в объектив фотоловушки этот лесной отшельник попадает редко. Однако научным сотрудникам "Земли леопарда" удалось получить видеокадры с взрослым самцом кабарги. Автоматическая камера записала, как на первый взгляд безобидное и спокойное животное демонстрирует свое "оружие". Клыки кабарги придают облику зверя угрожающий вид "оленя-вампира", но в действительности эти копытные едят только растительную пищу. Саблевидные отростки самцы этого вида используют для борьбы за самок во время гона. Иногда ранения могут быть настолько серьезными, что побежденный самец погибает.

Численность кабарги на "Земле леопарда" не велика. Главное препятствие для ее расселения – недостаток пригодных мест обитания. Стихия этих ловких копытных – склоны гор, поросшие хвойным лесом, которых в национальном парке не так много. Фотоловушка запечатлела кабаргу на одной из таких возвышенностей, скальная поверхность которой в случае опасности поможет маневренному прыгуну избежать фатальной встречи с хищником.

"Данный район национального парка заселяют несколько дальневосточных леопардов, встречаются харзы – именно эти хищники представляют для кабарги главную угрозу, – отметил научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Петр Сонин. – При этом харзы охотятся на этих копытных группами, загоняя жертву. В целом же, по нашим наблюдениям, в национальном парке обитают не более 100 этих оленевидных животных, поэтому "встреча" действительно редкая".

Интересно, что латинское название этого вида переводится как "несущий мускус". Такое имя кабарге дали из-за железы самцов, выделяющей мускус. Уникальное ароматическое вещество используется в медицине и парфюмерии, поэтому многие охотники стремятся поймать кабаргу, в том числе нелегальным путем. Плановые и последовательные действия отдела охраны "Земли леопарда" позволяют сохранять жизнь этим удивительным зверям. Отметим, что из парнокопытных помимо кабарги на "Земле леопарда" также обитают пятнистые олени, косули, кабаны и даже редчайшие горалы, сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда".