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Уникальный ковер привлекает внимание зарубежных туристов и школьников

10:24 10 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

В Кулаково, на родине известного мецената Николая Чукмалдина, продолжает работу выставка, посвященная ковроткачеству. Ее экспозиция постоянно пополняют местные жители, принося на местный показ изделия своих мам и бабушек.

В Доме культуры, где расположилась яркая, разноцветная, веселая и одновременно с этим строгая в своей красоте, выставка домотканых и фабричных ковров, произведенных мастерами Тюменского уезда, уже побывали учащиеся Андреевской и Каскаринской школ, местные ученики, а еще жители Германии и Франции.

Недавно на выставке ковров в Кулаково побывала и глава района Светлана Иванова вместе с гостьей – руководителем Черноморского района Крыма Людмилой Глушко. 

Николай Чукмалдин в свое время открывал в Кулаково ковровую школу. Славилось это село, наряду с другими, своими ткачихами. Одна из них, например, а именно мама самого Николая Мартемьяновича, как утверждает знаток истории коврового промысла Наталья Сезева, даровала ковер собственного производства Великому князю Владимиру Александровичу, прибывшему в Тюмень на открытие первой промышленной ярмарки.

По сведениям, которые имеются в архивах, 27 июля 1868 года Великий князь Владимир Александрович прибыл в Тюмень. К его приезду в городе организовали первую "выставку промышленных изделий", но демонстрировались там и достижения сельского хозяйства. Выставка состояла из восьми отделений, Великий князь посетил их все.

В 1-м отделении были выставлены сырье и естественные продукты, во 2-м – ремесленные произведения, преимущественно сельские, в 3-м - головные уборы, меховые изделия и ткани, беличьи и овчинные меха, крестьянское сукно.

В половине 6-го отделения располагались холсты, различные брани (вид особой ручной техники узорного ткачества для орнаментации различных изделий), пестрядки (грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток, обычно домотканая), а во второй части – ковры различных сортов… Будучи заинтересован увиденными изделиями, Его высочество купил один из выставленных ковров, а другой был ему подарен местной мастерицей Чукмалдиной, за что она получила его устную благодарность, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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