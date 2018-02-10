Село Червишево готовится к празднованию 370-летия

Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

Тюменскому селу Червишево исполняется 370 лет. Оно образовано в 1648 году и названо по фамилии одного из первых поселенцев, сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

"Червишево – одно из старейших сел в окрестностях Тюмени. У нас богатая и славная история, которая включает в себя как очень интересные факты дореволюционного периода, так и советского времени. 2018-й год вообще богатый на юбилеи. Мы отмечаем 95-летие Тюменского района и 370-летие Червишево. Будет много интересных событий. Пик наших торжеств придется на август", рассказал глава муниципального образования Михаил Капустин.

Удобное расположение способствовало быстрому росту села. Люди занимались промыслом: обжигали кирпич и уголь, мастерили гончарные и скобяные изделия,

телеги, плуги, решета, предметы кузнечного и слесарного производства, товар продавали на ежегодных Ирбитской и Ишимской ярмарках. Выпускали

собственный ситец, деревянные ложки, выпекали печатные пряники с "пояском".

Сейчас в Червишевском МО проживает около 7 тыс. 500 человек.