Ямальскую школу - интернат закрыли на карантин по гриппу

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В селе Яр-Сале до особого распоряжения закрыли на карантин Ямальскую школу-интернат 9 февраля. Образовательный процесс приостановили с 1 по 11 классы, обучение проходит дистанционно, задания для детей выкладывают в информационной системе "Сетевой город. Образование".

Такое решение вынес территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Ямальском районе. С целью минимизации последствий эпидемиологического распространения ОРВИ и гриппа отменили все культурно-массовые мероприятия на период карантина. Напомним, в Яр-Сале также закрыли на карантин 4 группы в одном из детских садов, сообщает ИА "Север-пресс".