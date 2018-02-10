Тюменцев научат управлять денежными потоками

фото: Мультицентр «Моя территория»|Пространство|Тюмень

Финансовая обучающая игра "Денежный поток" пройдет в мультицентре "Моя территория" 10 февраля.

Тюменцев познакомят с экономическими стратегиями. Во время игры участники будут заключать сделки, торговаться и принимать самые разные решения, тренируя свой интеллект. Организатор турнира — Анна Рылова председатель делового клуба "Молодежная финансовая инициатива" — пояснила, что игра-симулятор признана лучшим тренажером финансовых знаний и умений.

Вход свободный, но необходима предварительная регистрация у организатора по номеру телефона: 8-922-476-50-02. Количество мест ограничено, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".

Напомним, что настольная игра Cashflow была создана Робертом Кийосаки как полноценный симулятор жизни. С помощью интеллектуального состязания люди учатся зарабатывать на инвестициях и улучшать свое финансовое положение.