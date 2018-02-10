Тюменские колледжи приглашают на дни открытых дверей

фото: Тюменский колледж водного транспорта

Учреждения среднего профессионального образования проводят Дни открытых дверей в интерактивной форме, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Так, например, в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса школьники участвовали в квесте "Люди Х - путешествие в мир профессий". У каждой школы был свой маршрут, а проводниками стали студенты волонтерского отряда "Экипаж".

Школьники выполняли задания викторины "Основы электромонтажа" в мастерской электромонтажных работ, а в лаборатории управления подвижным составом совершили виртуальное путешествие на тренажере "ТОРВЕСТ-М" электровоза 2ЭС6-Синара. Как в крутой компьютерной игре вели локомотив от Екатеринбурга до Тюмени.

Еще один мастер-класс на учебном тренажере - пульте-табло ДСП они прошли в лаборатории автоматизированных систем управления. После виртуальной заправки машины на учебном тренажере, ребята собирали систему зажигания автомобиля, изучали принцип работы инжекторного двигателя, тренировались "варить" металл, балансировали колеса и проводили компьютерную диагностику автомобилей.