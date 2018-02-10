Тюменцы рассказали о трудоустройстве особенных людей представителям Краснодарского края

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Представители Министерства труда и социального развития Краснодарского края высоко оценили опыт Тюменской области по трудоустройству инвалидов.

Как пояснила директор Центра занятости Ирина Микрюкова, трудоустройство инвалидов курируется на уровне органов государственной власти региона. В 2018 году в процесс трудоустройства инвалидов активно включились муниципальные учреждения.

Помимо обсуждения основного вопроса, гости из Краснодарского края также посетили Центр профориентации, аналогов которому в России больше нет. Гости побывали в модулях Центра профориентации, посвященных различным сферам профессиональной деятельности – ЖКХ, строительству, медицине, энергетической и нефтяной отрасли и многих других, в которых ежедневно ведется работа по профориентации школьников, пишет "Мегатюмень".