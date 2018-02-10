up

10.02.2018 суббота

USD 58,1718

EUR 71,3943

В Тюмени -8..-10 С 2 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Компания Google включила проект "Шанс" в число лучших

08:53 10 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: шанс72.рф

Тюменский проект "Шанс" стал одним из победителей конкурса компании Google "Вдали от столиц". Лучшим проект признали в номинации "Спорт".

Напомним, "Шанс" задумывался как проект, помогающий подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ребятам, попавшим в группу риска. Но, как показала практика, наставник — это человек, который помогает оступившемуся ребенку измениться и в принципе поменять жизненный путь.

В 2017 году участие в проекте приняли 46 подростков и 40 наставников, среди которых представители молодежных сообществ и просто активные жители Тюмени.

"Команда проекта собирала информацию как о детях, так и о наставниках, чтобы им было интересно вместе и образовавшиеся пары не прекращали общения, когда проект закончится", — рассказала директор по развитию мультицентра "Моя территория" Ольга Петрушина.

Итогом конкурса "Вдали от столиц" стала карта социально значимых проектов со всей России, которая показывает, что важные инициативы рождаются не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах нашей страны.

Из более чем 2 тыс. заявок команда экспертов конкурса "Вдали от столиц" отобрала около 600 проектов, которые появились на карте Google. Затем жюри определило по шесть финалистов в каждой из семи номинаций. Победителями стали семь участников, за которых в Google-поиске проголосовало больше всего жителей России, пишет "АиФ - Западная Сибирь". 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

16:47 Российские чемпионы Олимпийских игр обратились в поддержку паралимпийцев
16:24 Тюменцы рассказали о трудоустройстве особенных людей представителям Краснодарского края
15:35 Известный историк Константин Капков дал лекцию в Тюмени и Тобольске Фото
15:01 Тюменская инди-рок группа выпустила первый музыкальный альбом Фото
14:37 Тюменские колледжи приглашают на дни открытых дверей
13:21 Презентация социальной рекламы для подростков пройдет в Тюмени
13:00 Тюменские сотрудники МЧС поддержали олимпийцев в Корее Фото
12:27 Пять победителей Олимпиады-2018 выявят 10 февраля
11:47 Компания "Рок" Алексея Учителя вышла в лидеры российского кинопроизводства
11:24 Село Червишево готовится к празднованию 370-летия
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

"Руском" построит в Тюменской области комплекс по выращиванию и переработке бройлеров

Владимир Якушев поздравил авиаторов с праздником

Владимир Якушев: финалисты конкурса "Лидеры России" - настоящие патриоты

Политика

Дума Ялуторовского района выбрала нового спикера

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента

Тюменские эсеры представили манифест будущему президенту

Экономика

В Тюменской области реализуется комплексный подход к поддержке и развитию малого и среднего бизнеса

В Сладковском районе власти помогают газифицировать жилые дома

Новая гостиница откроется в Вагайском районе

Общество

Тюменцы рассказали о трудоустройстве особенных людей представителям Краснодарского края

Известный историк Константин Капков дал лекцию в Тюмени и Тобольске

Тюменская инди-рок группа выпустила первый музыкальный альбом

Спорт

Российские чемпионы Олимпийских игр обратились в поддержку паралимпийцев

Пять победителей Олимпиады-2018 выявят 10 февраля

Американец принес российский флаг на открытие Олимпийских игр 2018

Происшествия

Житель Ишима за фальшивое удостоверение отработает часы

В Тюмени ликвидировали наркопритон

В Тюмени мужчину подозревают в краже кошелька из женской сумки
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+