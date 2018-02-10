Компания Google включила проект "Шанс" в число лучших

фото: шанс72.рф

Тюменский проект "Шанс" стал одним из победителей конкурса компании Google "Вдали от столиц". Лучшим проект признали в номинации "Спорт".

Напомним, "Шанс" задумывался как проект, помогающий подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ребятам, попавшим в группу риска. Но, как показала практика, наставник — это человек, который помогает оступившемуся ребенку измениться и в принципе поменять жизненный путь.

В 2017 году участие в проекте приняли 46 подростков и 40 наставников, среди которых представители молодежных сообществ и просто активные жители Тюмени.

"Команда проекта собирала информацию как о детях, так и о наставниках, чтобы им было интересно вместе и образовавшиеся пары не прекращали общения, когда проект закончится", — рассказала директор по развитию мультицентра "Моя территория" Ольга Петрушина.

Итогом конкурса "Вдали от столиц" стала карта социально значимых проектов со всей России, которая показывает, что важные инициативы рождаются не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах нашей страны.

Из более чем 2 тыс. заявок команда экспертов конкурса "Вдали от столиц" отобрала около 600 проектов, которые появились на карте Google. Затем жюри определило по шесть финалистов в каждой из семи номинаций. Победителями стали семь участников, за которых в Google-поиске проголосовало больше всего жителей России, пишет "АиФ - Западная Сибирь".