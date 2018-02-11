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Будущие призывники выступят на спартакиаде, посвященной Сталинградской битве

17:33 10 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото одной из тренировок. Аванпост» | Тюмень

Спартакиада среди допризывной молодежи Тюменской области, посвященная событиям Сталинградской битвы стартует в Заводоуковском городском округе 14 февраля. Торжественное открытие соревнований - в 13 часов в спортивном комплексе "Сосновый бор", сообщает пресс-служба центра "Аванпост". 

В состязаниях примут участие более 16 команд. В основном, это воспитанники специализированных групп добровольной подготовки к военной службе.

Спартакиада пройдет в два этапа. Первый - в Заводоуковском городском округе включает состязания в зимнем полиатлоне и атлетическом двоеборье. Участники проявят себя в стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на перекладине, лыжных гонках, силовых упражнениях на перекладине.

Второй этап областной спартакиады пройдет в Тюмени 19-20 апреля.

По итогам первого этапа участникам, выполнившим нормативы ЕВСК, будут присвоены спортивные разряды и звания по зимнему полиатлону. По итогам второго - разряды по военно-прикладным видам спорта.

В прошлом году из 66 участников II этапа 60 спортсменов получили спортивные разряды и звания КМС. По результатам всей Спартакиады будет сформирована сборная команда Тюменской области, которая представит регион на Спартакиаде России среди допризывной молодежи в июне.

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