Фильм "звездочкарешетка" заинтересовал интернет- пользователей

Фото: центр BAZA

В Тюмени состоялась онлайн премьера документального фильма продюсерского центра Баzа, режиссера Андрея Зубова и Данила Чащина *#звездочкарешетка. Картина получила поддержку зрителей еще до премьеры на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Съемки проходили в женской колонии №13 г. Тобольска. Режиссер Данил Чащин поставил цель донести до зрителей чувства и мысли женщин, которые находятся в местах заключения. Понять тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также призвать зрителей не отворачиваться от людей, сидящих в тюрьме, – задача картины.

Съемки проходили в очень сжатые сроки: 2 дня и 4 часа. Никто из съемочной группы раньше не был знаком с героинями фильма, все происходило в режиме реального времени. В колонию приехали специалисты в сфере красоты, чтобы преобразить девушек: сделать им причёски, маникюр и макияж, подобрать платья и провести фотосессию.

Позже эти фотографии были обработаны и переданы родственникам героинь: их родителям и детям. Также девушки получили возможность записать для своих семей видеообращения. Узнать о том, какую реакцию вызвали фото и видео-послания, можно в финале фильма.

Продолжительность картины составила 32 минуты. Одним из главных акциентов и закономерным завершением фильма стала встреча режиссера Данила Чащина с Еленой Чукавиной – одной из участниц проекта, освободившейся по УДО.

В настоящее время фильм доступен для просмотра в YouTube, социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". С момента премьеры – 1 февраля картину посмотрели уже более 73 тысяч раз, пишет "Мой портал".