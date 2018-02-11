Школьники Тюменской области подтвердили знания математики

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Школьники Тюменской области успешно справились с заданиями регионального этапа Всероссийской олимпиады по математике.

В категории 11 классов победителем стал Егор Чураков из гимназии Тюменского государственного университета.

В категории 10 классов высший балл у Артёма Комарова из Тюменского президентского кадетского училища. Второе место с равными баллами разделили Артём Вяткин и Рустам Садыков из областной физико-математической школы.

Среди 9 классов весь пьедестал заняли ученики ФМШ. Победителей оказалось сразу двое: Иван Строгальщиков и Михаил Тутанов, на втором месте Леонид Горбунов, на третьем – Алексей Белоножко..

Добавим, что победители регионального тура, набравшие необходимое для заключительного этапа олимпиады количество баллов, смогут попробовать свои силы во всероссийском состязании, которое в этом году пройдет в Екатеринбурге, пишет "АиФ - Западная Сибирь".