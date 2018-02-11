Специалисты крупных онлайн-магазинов раскроют тюменцам секреты успеха

фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатный семинар "Формула сайта: все, что нужно знать о продажах в интернете" пройдет в Тюменском технопарке 15 февраля. Слушателями могут стать, как действующие владельцы онлайн-магазинов, так и те, кто только планирует начать свой бизнес в сети.

Как рассказали "Вслух.ру" в Торгово-промышленной палате Тюменской области, выступающей одним из партнеров мероприятия, своим опытом со слушателями на семинаре поделятся специалисты таких крупных компаний как: 1С-Битрикс, Legacy, RU-CENTER, МойСклад, PONY EXPRESS.

Мероприятие начнется в 10 утра в конференц-зале "Международный Конгресс-Холл". Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте.