Школьники Тюменской области потренировались в сдаче ЕГЭ

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Более 300 школьников из Исетского, Нижнетавдинского, Омутинского, Упоровского и Ярковского районов, организаторы, технические специалисты, члены государственных экзаменационных комиссий и общественные наблюдатели провели пробный ЕГЭ.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, апробация проведения ЕГЭ по русскому языку включала печать полного комплекта экзаменационных материалов прямо в аудиториях пунктов проведения экзаменов.

Напомним, что технологию печати непосредственно в экзаменационных пунктах впервые применили в 2014 году в труднодоступных местностях. Переход к ней в Тюменской области начали в 2015 году. Нынче технологией печати полного комплекта прямо в аудиториях будут охвачены абсолютно все ППЭ региона. При этом печататься будут не только материалы, но и бланки. Это позволит еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить влияние человеческого фактора.

Печать комплекта для одного выпускника занимает около 20 – 30 секунд, для аудитории из 15 человек - не больше 12 минут.

Апробация также включает проверку результатов на региональном и федеральном уровне.

Добавим, что следующая тренировка ппройдет 14 марта, пишет "АиФ - Западная Сибирь".