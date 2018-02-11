Безработных тюменцев приглашают на ярмарку вакансий

Служба занятости, фото - trud.admtyumen.ru

Ярмарка вакансий пройдет в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района 15 февраля. О своем участии заявили более десяти работодателей.

Желающих найти работу ждут с 10 до 12 часов по адресу: ул. Республики, 204 В, корп. 3. Проезд автобусами №№ 11, 15, 19, 49 до остановки "Ул. Воровского". Телефоны: 27-33-22, 27-36-05, пишет "Мегатюмень".